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В результате стрельбы в Чикаго погибли 3 людей

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 22:11
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще восемь получили ранения

В результате стрельбы в Чикаго (США) погибли трое людей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press.

В частности, шесть человек были расстреляны в районе Вест Вудлон около 01:00 утра в воскресенье, 10 июня. Один из них, 39-летний мужчина, умер.

Еще одного человека убили в его машине.

Кроме того, один из раненых сумел сам доехать до больницы, однако впоследствии умер.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на частной вечеринке в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой пострадало семь человек: пятеро мужчин и двое женщин.

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Теги публикации: Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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