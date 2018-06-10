В результате стрельбы в Чикаго погибли 3 людей

Еще восемь получили ранения

В результате стрельбы в Чикаго (США) погибли трое людей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press.

В частности, шесть человек были расстреляны в районе Вест Вудлон около 01:00 утра в воскресенье, 10 июня. Один из них, 39-летний мужчина, умер.

Еще одного человека убили в его машине.

Кроме того, один из раненых сумел сам доехать до больницы, однако впоследствии умер.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на частной вечеринке в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой пострадало семь человек: пятеро мужчин и двое женщин.