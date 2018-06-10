Внаслідок стрілянини в Чикаго загинуло 3 людей

Ще восьмеро отримали поранення

Внаслідок стрілянини в Чикаго (США) загинуло троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє The Associated Press.

Зокрема, шестеро осіб були розстріляні в районі Вест Вудлон близько 01:00 ранку в неділю, 10 червня. Один з них, 39-річний чоловік, помер.

Ще одну людину вбили в її машині.

Крім того, один з поранених зумів сам доїхати до лікарні, однак згодом помер.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що на приватній вечірці в Північному Голлівуді відбулася стрілянина, в результаті якої постраждало семеро осіб: п'ятеро чоловіків і двоє жінок.