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Внаслідок стрілянини в Чикаго загинуло 3 людей

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 22:11
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще восьмеро отримали поранення

Внаслідок стрілянини в Чикаго (США) загинуло троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє The Associated Press.

Зокрема, шестеро осіб були розстріляні в районі Вест Вудлон близько 01:00 ранку в неділю, 10 червня. Один з них, 39-річний чоловік, помер.

Ще одну людину вбили в її машині.

Крім того, один з поранених зумів сам доїхати до лікарні, однак згодом помер.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що на приватній вечірці в Північному Голлівуді відбулася стрілянина, в результаті якої постраждало семеро осіб: п'ятеро чоловіків і двоє жінок.

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Теги публікації: Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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