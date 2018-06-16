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В результате столкновений в Кашмире один демонстрант погиб и десять были ранены

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 21:04
Фото: столкновения в Кашмире (скриншот)
Фото: столкновения в Кашмире (скриншот)

Силы безопасности применили слезоточивый газ против сотни демонстрантов, бросавших в них камни

Силы безопасности в спорном гималайском регионе Кашмир, который управляется Индией, открыли огонь и применили слезоточивый газ против сотни демонстрантов, бросавших в них камни. В результате этих столкновений погиб демонстрант, передает издание Al Jazeera.

"Один демонстрант был убит и по меньшей мере десять других получили травмы", - говорится в сообщении.

Указано, что протесты начались в городе Сринагар после празднования окончания месяца Рамадан. После этого протесты распространились и в другие города региона.

Следует отметить, что Кашмир - единственный индийский штат, населенный преимущественно мусульманами, которые выступают за присоединение к Пакистану. Так, радикально настроенные жители региона постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, которые пытаются с помощью оружия добиться выхода из состава Индии.

Напомним, в конце мая Пакистан и Индия подписали соглашение о прекращении огня в спорном регионе Кашмир в Гималаях. Отмечалось, что пакистанские и индийские военные договорились избегать взаимных артиллерийских обстрелов в регионе Кашмир.

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Теги публикации: погибшие, Индия, столкновение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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