У результаті сутичок у Кашмірі один демонстрант загинув та десять були поранені

Сили безпеки застосували сльозогінний газ проти сотні демонстрантів, які кидали в них каміння

Сили безпеки у спірному гімалайському регіоні Кашмір, що управляється Індією, відкрили вогонь та застосували сльозогінний газ проти сотні демонстрантів, які кидали в них каміння. У результаті цих сутичок загинув демонстрант, передає видання Al Jazeera.

"Один демонстрант був убитий і щонайменше десятеро інших отримали травми", - сказано у повідомленні.

Вказано, що протести почалися у місті Срінагар після святкування закінчення місяця Рамадан. Після цього протести поширилися і в інші міста регіону.

Слід зазначити, що Кашмір - єдиний індійський штат, населений переважно мусульманами, які виступають за приєднання до Пакистану. Так, радикально налаштовані жителі регіону постійно поповнюють лави озброєних формувань, які намагаються за допомогою зброї добитися виходу зі складу Індії.

Нагадаємо, у кінці травня Пакистан і Індія підписали угоду про припинення вогню у спірному регіоні Кашмір в Гімалаях. Зазначалося, що пакистанські та індійські військові домовилися уникати взаємних артилерійських обстрілів у регіоні Кашмір.