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В результаті зіткнень в Харкові є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 14:43
В результаті зіткнень в Харкові є постраждалі
Фото: зіткнення у Харкові на ринку "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

У ході зіткнень постраждали п'ятеро людей

У ході зіткнень на ринку "Барабашове" в Харкові постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашта, три людини отримали легкі травми і відмовилися від госпіталізації.

Ще двох осіб з опіками рук і ніг, ймовірно, через вибух шумової гранати, медики доставили в опіковий центр.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, на ринку "Барабашове" у Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. Невідомі застосували піротехніку і сльозогінний газ. Також за словами очевидців, на місці зіткнень були чутні постріли.

Крім того, в ході зіткнень на ринку "Барабашове" у Харкові співробітники правоохоронних органів затримали 20 осіб. Вони були доставлені в Київське відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

Також поліція вилучила кілька гумових кийків і газових балончиків і встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту.

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