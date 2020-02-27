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Столкновения на рынке в Харькове завершились массовыми задержаниями

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 14:31
Столкновения на рынке в Харькове завершились массовыми задержаниями
Фото: столкновения в Харькове на рынке "Барабашово" (hk.npu.gov.ua)

В ходе столкновений задержали 20 человек

В результате столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове полиция задержала 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, полиция Харьковской области проводит комплекс мер по недопущению развития силового противостояния на рынке "Барабашово".

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также урегулирования конфликтной ситуации на рынке, там находятся наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехники и руководство полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Киевский отдел полиции были доставлены 20 граждан для установления обстоятельств происшествия.

"Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовые баллончики. Устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта", - говорится в сообщении.

От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.

Напомним, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Также по словам очевидцев, на месте столкновений были слышны выстрелы.

Кроме того, 23 февраля в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.

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