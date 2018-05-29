В результате шторма в Индии погибли 46 человек

Большая часть смертей в Индии произошла из-за обвала домов и ударов молний

В результате шторма, сопровождаемого ударами молний, на севере и востоке Индии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает Daily Sabath.

"По меньшей мере 46 человек погибли в северной и восточной Индии из-за шторма и молний", - говорится в сообщении. Шторм начался в понедельник ночью.

Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить до среды.

По данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в восточном штате Бихар погибли 19 человек, причем 11 из них - из-за ударов молнии.

В штате Джаркханд погибли 12 человек и 28 получили ранения, еще 15 человек погибли в Уттар-Прадеше.

Большая часть смертей произошла из-за обвала домов и ударов молнии.

Напомним, как сообщалось ранее, в Индии в результате песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились на северную часть страны, более 60 человек погибли, десятки получили ранения