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В результате шторма в Индии погибли 46 человек

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 14:31
Иллюстративное фото (usapostclick.com)
Иллюстративное фото (usapostclick.com)

Большая часть смертей в Индии произошла из-за обвала домов и ударов молний

В результате шторма, сопровождаемого ударами молний, на севере и востоке Индии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает Daily Sabath.

"По меньшей мере 46 человек погибли в северной и восточной Индии из-за шторма и молний", - говорится в сообщении. Шторм начался в понедельник ночью.

Согласно прогнозам погоды, в некоторых частях Уттар-Прадеша будет штормить до среды.

По данным государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в восточном штате Бихар погибли 19 человек, причем 11 из них - из-за ударов молнии.

В штате Джаркханд погибли 12 человек и 28 получили ранения, еще 15 человек погибли в Уттар-Прадеше.

Большая часть смертей произошла из-за обвала домов и ударов молнии.

Напомним, как сообщалось ранее, в Индии в результате песчаной бури и грозовых ливней, которые обрушились на северную часть страны, более 60 человек погибли, десятки получили ранения

 

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Теги публикации: шторм, Индия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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