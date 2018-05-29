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Інтерв'ю

В результаті шторму в Індії загинули 46 людей

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 14:31
Ілюстративне фото (usapostclick.com)
Ілюстративне фото (usapostclick.com)

Велика частина смертей в Індії сталася з-за обвалу будинків і ударів блискавок

В результаті шторму, що супроводжується ударами блискавок, на півночі і сході Індії загинули щонайменше 46 людей. Про це повідомляє Daily Sabath.

"Щонайменше 46 людей загинули в північній і східній Індії через шторм і блискавок", - йдеться в повідомленні. Шторм почався в понеділок вночі.

Згідно з прогнозами погоди, в деяких частинах Уттар-Прадеша штормитиме до середовища.

За даними державного агентства з боротьби зі стихійними лихами, в східному штаті Біхар загинули 19 осіб, причому 11 з них - із-за ударів блискавки.

У штаті Джаркханд загинули 12 осіб і 28 отримали поранення, ще 15 людей загинули в Уттар-Прадеш.

Велика частина смертей сталася з-за обвалу будинків і ударів блискавки.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Індії в результаті піщаної бурі і грозових злив, що обрушилися на північну частину країни, більше 60 людей загинули, десятки отримали поранення

 

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Теги публікації: шторм, Індія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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