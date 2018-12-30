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В результаті шторму на Філіппінах загинули 22 людини

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 18:26
В результаті шторму на Філіппінах загинули 22 людини
Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

Більшість зруйнованих районів все ще знаходиться під водою

Кількість жертв шторму на Філіпінах досягла 22 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, в неділю від шторму, який обрушився у вихідні на центральні філіппінські острови, загинули 22 людини.

Також повідомляється, що більшість зруйнованих районів все ще знаходиться під водою.

"Ми відправляємо військових і гумові човни для порятунку сімей. У деяких районах повені досягли дахів будинків", - заявив керівник відділу цивільної оборони регіону Бікол Клаудіо Юкот.

В результаті шторму на Філіппінах загинули 22 людини

Фото: шторм на Філіппінах (twitter.afp)

Нагадаємо, 29 грудня на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2.

Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

Кілька днів тому землетрус стався на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.

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