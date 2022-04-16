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В результате сегодняшнего удара по Харькову погибли два человека: прокуратура возбудила дело

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Харьков, Суббота 16 апреля 2022 17:29
В результате сегодняшнего удара по Харькову погибли два человека: прокуратура возбудила дело Фото: последствия ракетного удара по Харькову днем 16 апреля (t.me/truexanewsua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты нанесли удар крылатой ракетой "Калибр" по двум районам Харькова. Погибли два человека, еще 18 - ранены, прокуратура возбудила дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 16 апреля около 11:45 оккупанты нанесли удар крылатой ракетой большой дальности "Калибр" по Слободскому и Основянскому районам Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения.

Кроме того, в результате вражеского ракетного удара повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины. По факту обстрела и гибели людей прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

Фото: последствия ракетного удара по Харькову днем 16 апреля (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, в результате вчерашнего удара по Харькову погибли 10 человек, еще 35 получили ранения.

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