В результаті сьогоднішнього удару по Харкову загинули дві людини: прокуратура порушила справу
Російські окупанти завдали удар крилатою ракетою "Калібр" по двох районах Харкова. Загинули дві людини, ще 18-поранені, прокуратура порушила справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 16 квітня близько 11:45 окупанти завдали удару крилатою ракетою великої дальності "Калібр" по Слобідському і Основ'янському районах Харкова. В результаті обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.
Крім того, в результаті ворожого ракетного удару пошкоджені і зруйновані житлові будинки, автомобілі, ринок і магазини. За фактом обстрілу і загибелі людей прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).
Фото: наслідки ракетного удару по Харкову вдень 16 квітня (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадавши, в результаті вчорашнього удару по Харкову загинули 10 осіб, ще 35 отримали поранення.
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