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В результате ракетных ударов во Львове пострадал 3-летний мальчик из Харькова

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Львов, Понедельник 18 апреля 2022 15:26
В результате ракетных ударов во Львове пострадал 3-летний мальчик из Харькова В результате ракетных ударов во Львове пострадал мальчик (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове из-за ракетного удара российских войск погибли семь человек и 11 пострадавших. В частности, среди пострадавших 3-летний мальчик из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Сообщается, что мальчик вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Сейчас ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы для жизни нет.

Также еще 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, в результате обстрела 7 человек погибли.

"Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Самому младшему погибшему 30 лет. Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жильцов - когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!",- сказал мэр.

Ранее мы сообщали, что сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову.

Также мы писали, что число жертв в результате ракетных обстрелов по Львову возросло до 7.

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