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В результате ракетных обстрелов повреждены шесть железнодорожных станций, - УЗ

Фото: в результате ракетных обстрелов повреждены шесть железнодорожных станций (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на вечер вторника, 3 мая, ракетные обстрелы российских войск повредили шесть железнодорожных станций в центральной и западной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Укрзализныци Александра Камышина.

“Сегодня вечером российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение двух часов”, - рассказал Камышин.

Также он добавил, что в результате ракетных обстрелов ни один сотрудник Укрзализныци не пострадал. При этом взрывы ракет нанесли тяжелые повреждения железнодорожной инфраструктуре.

Напомним, что вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.

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