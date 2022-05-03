Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість залізничних станцій, - УЗ

Станом на вечір вівторка, 3 травня, ракетні обстріли російських військ пошкодили шість залізничних станцій у центральній та західній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Укрзалізниці Олександра Камишіна .

“Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі та на заході України. Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин”, - розповів Камишин.

Також він додав, що внаслідок ракетного обстрілу жоден співробітник Укрзалізниці не постраждав. При цьому вибухи ракет завдали тяжких ушкоджень залізничній інфраструктурі.