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Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість залізничних станцій, - УЗ

Фото: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість залізничних станцій (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на вечір вівторка, 3 травня, ракетні обстріли російських військ пошкодили шість залізничних станцій у центральній та західній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Укрзалізниці Олександра Камишіна.

“Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі та на заході України. Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин”, - розповів Камишин.

Також він додав, що внаслідок ракетного обстрілу жоден співробітник Укрзалізниці не постраждав. При цьому вибухи ракет завдали тяжких ушкоджень залізничній інфраструктурі.

Нагадаємо, що ввечері 3 травня майже всі області України охопила повітряна тривога. Після цього у кількох містах країни, зокрема у Львові, прогриміли сильні вибухи.

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