В результаті ракетного удару Ізраїлю по сектору Гази постраждали 18 осіб

Влада ХАМАС заявила, що ракети впали в культурний центр сектора Газа

В результаті ракетного удару військових Ізраїлю по сектору Газа постраждало 18 людей. Про це повідомляє Daily Sabah.

Ракетний удар армії Ізраїлю зруйнував кульутрный центр. В цей район впало чотири ракети.

Представник ХАМАС Хазем Кассем заявив, що Ізраїль навмисно зробив своєю метою культурні цінності сектора Газа. Він назвав спроби такого тиску варварським і воно відноситься до "відсталої епохи", під час якої з культурою боролися "вогнем і порохом". Також він повідомив, що всередині культурного центру була єгипетська громада, що це можна розцінювати як спробу Ізраїлю саботувати зусилля Єгипту з відновлення стабільної та мирної обстановки в регіоні.

Армія оборони Ізраїлю в своєму Twitter написала, що вдарила по сектору Газа лише після того, як на їх території бойовики "ХАМАС" завдали удар. За даними військових Ізраїлю, на місто Баер-Шева була випущена одна ракета. Міноборони Ізраїлю повідомили, що завдавали удару по будівлі, в якому за їх припущенням, знаходилися активні члени ХАМАС.

Earlier today, IDF fighter jets targeted a 5-story building in Rimal, northern Gaza. Hamas' interior security forces used the building for military purposes pic.twitter.com/bGbdzDczDy