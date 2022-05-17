UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате ракетного удара по Десне погибли 8 человек. Еще 12 ранены

Фото: ракетный удар по Десне унес жизни 8 человек (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Утром 17 мая 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна (Черниговская область). В результате погибли 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что по данным Главного управления ГСЧС в Черниговской области, по состоянию на 12:00 известно о гибели 8 человек, еще 12 получили ранения.

Отметим, в Десне базируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Пока неизвестно, были ли попадания в военные объекты.

Напомним, ранее начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в ходе ракетной атаке по Десне было много погибших и раненых. На месте работали спасатели и правоохранительные органы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины