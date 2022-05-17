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В результаті ракетного удару по Десні загинули 8 осіб. Ще 12 поранені

Фото: ракетний удар по Десні забрав життя 8 осіб (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Вранці 17 травня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна (Чернігівська область). В результаті загинули 8 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що за даними Головного управління ДСНС у Чернігівській області, станом на 12:00 відомо про загибель 8 осіб, ще 12 отримали поранення.

Зазначимо, у Десні базується 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України. Поки невідомо, чи були попадання у військові об'єкти.

Нагадаємо, раніше начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що в ході ракетної атаки по Десні було багато загиблих і поранених. На місці працювали рятувальники та правоохоронні органи.

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