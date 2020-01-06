В результате ракетного удара по Багдаду пострадали 6 человек

Вечером воскресенья, 5 января, в центре Багдада упали шесть ракет "Катюша". Об этом сообщили иракские военные, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Аl Аrabiya.

Отмечается, что три ракеты упали в сильно укрепленной "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

Еще три ракеты упали в соседнем районе Джадирии.

По словам источников телеканала в полиции, шесть человек получили ранения.

Напомним, 5 января, возле посольства Соединенных Штатов Америки в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел.

Ранее, 4 января в "зеленой зоне" столицы Ирака произошел взрыв. Американские СМИ писали, что вблизи посольства США в Багдаде упала ракета. В тот же день произошел ракетный обстрел иракской военной базы "Баллад", где базируются силы США.

Позже в иракской полиции сообщили о пострадавших в результате взрыва ракеты в "зеленой зоне" Багдада возле здания посольства Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заявляли, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 5 человек.

Кроме того, вчера ряд военизированных структур Ирака призвали Силы безопасности республики держаться подальше от мест дислокации американских военнослужащих начиная с вечера 5 января. Тогда же ополчение "Харакят ан-Нуджаба" запретило своим членам приближаться к военным базам США.