В результате ракетного удара по Багдаду пострадали 6 человек

В центре Багдада упали шесть ракет "Катюша" - три из них упали "зеленой зоне" столицы Ирака
Вечером воскресенья, 5 января, в центре Багдада упали шесть ракет "Катюша". Об этом сообщили иракские военные, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Аl Аrabiya.
Отмечается, что три ракеты упали в сильно укрепленной "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.
Еще три ракеты упали в соседнем районе Джадирии.
По словам источников телеканала в полиции, шесть человек получили ранения.
Напомним, 5 января, возле посольства Соединенных Штатов Америки в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел.
Ранее, 4 января в "зеленой зоне" столицы Ирака произошел взрыв. Американские СМИ писали, что вблизи посольства США в Багдаде упала ракета. В тот же день произошел ракетный обстрел иракской военной базы "Баллад", где базируются силы США.
Позже в иракской полиции сообщили о пострадавших в результате взрыва ракеты в "зеленой зоне" Багдада возле здания посольства Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заявляли, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 5 человек.
Кроме того, вчера ряд военизированных структур Ирака призвали Силы безопасности республики держаться подальше от мест дислокации американских военнослужащих начиная с вечера 5 января. Тогда же ополчение "Харакят ан-Нуджаба" запретило своим членам приближаться к военным базам США.