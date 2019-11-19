В результате протестов в Иране погибли более 100 демонстрантов

В результате массовых протестов в Иране из-за резкого повышения цен на бензин погибли 106 демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amnesty International.

Сообщается, что число погибших в ходе силового разгона приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.

"Иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе. Но их количество может быть гораздо выше, поскольку в некоторых СМИ говорится о 200 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. В городе Сирджан один из протестующих был убит, множество получили ранения.

Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Цены возросли почти в три раза в сравнении с нынешними ценами.

Правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

Кроме того, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.