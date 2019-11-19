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У результаті протестів в Ірані загинули більше 100 демонстрантів

Новини » Політика     19.11.2019 - 20:45
У результаті протестів в Ірані загинули більше 100 демонстрантів
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Іранські сили безпеки вбили щонайменше 106 демонстрантів у 21 місті

В результаті масових протестів в Ірані через різке підвищення цін на бензин загинули 106 демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amnesty International.

Зазначається, що число загиблих в ході силового розгону приблизний, оскільки дізнатися точні дані важко в Ірані через закритий доступ в інтернет.

"Іранські сили безпеки вбили щонайменше 106 демонстрантів у 21 місті. Але їх кількість може бути набагато вище, оскільки в деяких ЗМІ йдеться про 200 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. У місті Сирджан один з протестувальників був убитий, багато отримали поранення.

Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

Крім того, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестав працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.

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