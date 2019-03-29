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В Ворзеле произошел пожар

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 23:45
В Ворзеле произошел пожар
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сотрудники ликвидируют пожар

В Ворзеле Киевской области в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что на Киевщине пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия, изготавливающего армейское обмундирование.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Кроме того, к тушению привлечено 35 человек. о/с и 7 ед. техники ГСЧС.

 

На Киевщине пожарные ликвидируют пожар в здании частного предприятия, изготавливающего армейское обмундирование. 29...

Опубликовано ГСЧС Украины П'ятниця 29 марта 2019 г.
 

Серьезный пожар прямо сейчас в Ворзеле (под Киевом). На месте работают внушительные силы пожарных #ГСЧС. По одной из версий пылает завод, по другой - склады.

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 29 марта 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 24 января произошел пожар в ресторане в Подольском районе города.

Речь идет о ресторане Тике на улице Сагайдачного, 31. По информации сотрудников заведения, сначала загорелась проводка. Они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но не удалось. 

РБК-Украина писало, что 23 января в Печерском районе Киева в доме произошел пожар, в ходе ликвидации которого из дома было эвакуировано 43 человека, среди которых 4 ребенка.

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