В результате пожара на воинской части в Рубежном пострадал военный

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС), в городе Рубежное, возник пожар на территории одной из воинских частей. В результате пострадал военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Пожар возник в результате случившегося возгорания бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.
"В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее из-за пожара городе Рубежное Луганской области жителей призвали сохранять спокойствие.
Ранее в Тернопольской области на территории одной из воинских частей загорелся военный склад.