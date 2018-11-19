В результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек

Фото: последствия оползней во Вьетнаме (открытый источник)

Еще 4 человека пропали без вести

В результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Как сообщается, оползни, вызванные дождями тропического шторма, привели к гибели 13 человек и пропаже еще четырех в юго-центральном Вьетнаме.

Оползни обрушились на несколько домов в курортном городе Нячанг в воскресенье.

По словам сотрудника службы бедствий в провинции Ханх-Хоа, около 600 солдат были мобилизованы для поиска пропавших, а также эвакуации людей из районов повышенного риска.

Напомним, в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу из-за сильного ливня произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.

Кроме того, из-за оползня, который произошел в китайском регионе Тибет, эвакуировали около 6 тысяч человек. Оползень, который произошел возле округа Менлинг, заблокировал реку Брахмапутра, из-за чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась запруда.