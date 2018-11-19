В результаті зсувів у В'єтнамі загинули 13 осіб

Фото: наслідки зсувів у В'єтнамі (відкрите джерело)

Ще 4 людини пропали без вісті

В результаті зсувів в південно-центральному В'єтнамі загинули 13 осіб і ще четверо пропали без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Як повідомляється, зсуви, викликані дощами тропічного шторму, призвели до загибелі 13 людей і зникнення ще чотирьох в південно-центральному В'єтнамі.

Зсуви обрушилися на кілька будинків в курортному місті Нячанг в неділю.

За словами співробітника служби лиха в провінції Ханх-Хоа, близько 600 солдатів були мобілізовані для пошуку зниклих, а також евакуації людей з районів підвищеного ризику.

Нагадаємо, в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу чрез сильну зливу стався зсув ґрунту в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

Крім того, через зсуви, який стався в китайському регіоні Тибет, евакуювали близько 6 тисяч осіб. Зсув грунту, який стався біля округу Менлинг, заблокував річки Брахмапутра, в результаті чого в ущелині Ярлунг Цангпо утворилася загата.