В Бразилии из-за оползня погибли минимум 10 человек

Фото: оползень в Бразилии (EPA)

Сейчас спасено 11 человек, среди них двое детей

В бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу, 10 ноября, из-за сильного ливня произошел оползень в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, оползень произошел в городе Нитерой. Под завалами оказались жилые дома. Среди жервт могут быть дети.

Отмечается, что к поисковой группе присоединились добровольцы, которые создали цепь, которой передают грязь и мусор, чтобы убрать его из домов.

По данным информационной сети Globo, спасатели работают в полной тишине, чтобы иметь возможность услышать пострадавших, которые могли оказаться под завалами.

Местные СМИ заявили, что пока удалось спасти уже 11 человек, среди них как минимум двое детей. Большинство нашли поисковые собаки. Больше всего от оползня пострадала местная пиццерия и жилые дома.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за оползня, который произошел в китайском регионе Тибет, эвакуировали около 6 тысяч человек. Оползень, который произошел возле округа Менлинг, заблокировал реку Брахмапутра, из-за чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась запруда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области 2 октября произошел масштабный оползень. Отмечается, что протяженность оползня в районе села Санжейка составила около 1 километра.