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Унаслідок обстрілів росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 поранені

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Запорізька область, Середа 11 травня 2022 06:30
Унаслідок обстрілів росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 поранені Фото: унаслідок обстрілів росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 поранені (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області загарбники вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова. Одна людина загинула, 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

У зв'язку із загостренням військових дій і збільшенням інтенсивності обстрілів, щоб зберегти життя жителів громади в Оріхова, припинена робота пункту надання гуманітарної допомоги.

"Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, через що в лікарні Запоріжжя доставлені 8 громадян України, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.

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