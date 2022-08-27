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В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Харьков, Суббота 27 августа 2022 17:08
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 27 августа, вечером жители Харькова услышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы произошли через минуту после объявления воздушной тревоги. Местные власти пока не комментировали произошедшее.

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, что в Харькове и Запорожье прогремели взрывы 27 августа.

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