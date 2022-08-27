Фото: в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

Сегодня, 27 августа, вечером жители Харькова услышали взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Взрывы произошли через минуту после объявления воздушной тревоги. Местные власти пока не комментировали произошедшее. Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.