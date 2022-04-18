В результате обстрела по центру Харькова погибли 5 человек, 13 получили ранения

В Харькове в результате вражеского обстрела в воскресенье погибли по меньшей мере пять человек, и еще 13 получили ранения. Атака была совершена вчера по жилым зданиям в центре города
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Российские силы обстреляли здания в центре Харькова, в результате чего пять человек погибли и 13 получили ранения, сообщили местные чиновники здравоохранения", - говорится в публикации.
Также отмечается, что город сильно пострадал от предыдущих российских атак.
Кроме того, корреспонденты издания сообщают о частых сигналах воздушной тревоги в других крупных городах.
В частности, в Днепре она почти не смолкала, а по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, город и близлежащие районы подверглись сильному ракетному обстрелу со стороны РФ. При этом военные ВСУ заблокировали попытки оккупантов продвинуться к Одессе.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты открыли ракетный огонь по Харькову 17 апреля, в результате обстрела погибли пятеро гражданских.
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