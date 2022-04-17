В результате обстрела центра Харькова погибли пять человек: возбуждено дело

Российские оккупанты днем 17 апреля обстреляли центр Харькова. Погибли пять человек, еще 13 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Фото: оккупанты обстреляли центр Харькова, есть погибшие и раненые (facebook.com/prokuraturakharkiv)

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 13 получили ранения.

По данным прокуратуры, обстрел центра Харькова произошел около 13:25. В результате удара пострадали два городских района. Разрушены жилые дома, институты и объекты инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты обстреляли село Ивашки в Харьковской области - разрушен гражданские объекты и газовые сети.

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