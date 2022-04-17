ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В результате обстрела центра Харькова погибли пять человек: возбуждено дело

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 17 апреля 2022 18:44
В результате обстрела центра Харькова погибли пять человек: возбуждено дело Фото: оккупанты обстреляли центр Харькова, есть погибшие и раненые (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты днем 17 апреля обстреляли центр Харькова. Погибли пять человек, еще 13 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, обстрел центра Харькова произошел около 13:25. В результате удара пострадали два городских района. Разрушены жилые дома, институты и объекты инфраструктуры.

В результате обстрела погибли пять мирных жителей, еще 13 получили ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Фото: оккупанты обстреляли центр Харькова, есть погибшие и раненые (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты обстреляли село Ивашки в Харьковской области - разрушен гражданские объекты и газовые сети.

Война России против Украины идет 53-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев