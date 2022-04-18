В результаті обстрілу по центру Харкова загинули 5 людей, 13 отримали поранення

"Російські сили обстріляли будівлі в центрі Харкова, в результаті чого п'ятеро людей загинули і 13 отримали поранення, повідомили місцеві чиновники охорони здоров'я", - йдеться в публікації.

Також наголошується, що місто сильно постраждало від попередніх російських атак.

Крім того, кореспонденти видання повідомляють про часті сигнали повітряної тривоги в інших великих містах.

Зокрема, в Дніпрі вона майже не змовкала, а за словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, місто і прилеглі райони піддалися сильному ракетному обстрілу з боку РФ. При цьому військові ЗСУ заблокували спроби окупантів просунутися до Одеси.