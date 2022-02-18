В результате обстрела Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен военнослужащий ВСУ

В результате обстрела пророссийскими боевиками Старогнатовки на Донбассе тяжелое ранение получил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полиция квалифицировала случившееся как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области .

"В результате минометных обстрелов села Старогнатовка тяжело ранен солдат ВСУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что это происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Отмечается, что полиция Донецкой области документирует последствия обстрелов 20 населенных пунктов. В настоящее время без электричества остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 - Новобахмутовки и 800 - Верхнеторецкого. Также частично обесточено село Старогнатовка.

По данным фактам открыты уголовные дела по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: полиция документирует обстрелы населенных пунктов на Донбассе (dn.npu.gov.ua)