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В результате обстрела Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен военнослужащий ВСУ

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Донбасс, Пятница 18 февраля 2022 17:10
В результате обстрела Старогнатовки на Донбассе тяжело ранен военнослужащий ВСУ Фото: на Донбассе тяжело ранили солдата ВСУ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрела пророссийскими боевиками Старогнатовки на Донбассе тяжелое ранение получил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полиция квалифицировала случившееся как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В результате минометных обстрелов села Старогнатовка тяжело ранен солдат ВСУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что это происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Отмечается, что полиция Донецкой области документирует последствия обстрелов 20 населенных пунктов. В настоящее время без электричества остаются 30 жителей Новоселовки-2, 600 - Новобахмутовки и 800 - Верхнеторецкого. Также частично обесточено село Старогнатовка.

По данным фактам открыты уголовные дела по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: полиция документирует обстрелы населенных пунктов на Донбассе (dn.npu.gov.ua)

Напомним, с начала текущих суток боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляны более 20 населенных пунктов на Донбассе.

Отметим, массовые обстрелы на Донбассе продолжаются уже второй день. Последние подробности - в материале РБК-Украина.

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