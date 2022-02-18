ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В результаті обстрілу Старогнатівки на Донбасі важко поранений військовослужбовець ЗСУ

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 18 лютого 2022 17:10
В результаті обстрілу Старогнатівки на Донбасі важко поранений військовослужбовець ЗСУ Фото: на Донбасі важко поранили солдата ЗСУ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками Старогнатівки на Донбасі важке поранення отримав боєць Збройних сил України (ЗСУ). Поліція кваліфікувала те, що трапилося як терористичний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"В результаті мінометних обстрілів села Старогнатівка важко поранений солдат ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що ця подія попередньо кваліфікована як терористичний акт (ч. 2 ст. 258 КК України).

Зазначається, що поліція Донецької області документує наслідки обстрілів 20 населених пунктів. В цей час без електрики залишаються 30 жителів Новоселівки-2, 600 - Новобахмутівки і 800 - Верхньоторецького. Також частково знеструмлено село Старогнатівка.

За даними фактами відкриті кримінальні справи за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Фото: поліція документує обстріли населених пунктів на Донбасі (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Відзначити, масові обстріли на Донбасі тривають вже другий день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Донбас
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі