В результаті обстрілу Старогнатівки на Донбасі важко поранений військовослужбовець ЗСУ
В результаті обстрілу проросійськими бойовиками Старогнатівки на Донбасі важке поранення отримав боєць Збройних сил України (ЗСУ). Поліція кваліфікувала те, що трапилося як терористичний акт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
"В результаті мінометних обстрілів села Старогнатівка важко поранений солдат ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці додали, що ця подія попередньо кваліфікована як терористичний акт (ч. 2 ст. 258 КК України).
Зазначається, що поліція Донецької області документує наслідки обстрілів 20 населених пунктів. В цей час без електрики залишаються 30 жителів Новоселівки-2, 600 - Новобахмутівки і 800 - Верхньоторецького. Також частково знеструмлено село Старогнатівка.
За даними фактами відкриті кримінальні справи за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
Фото: поліція документує обстріли населених пунктів на Донбасі (dn.npu.gov.ua)
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.
Відзначити, масові обстріли на Донбасі тривають вже другий день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.