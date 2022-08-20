В результате обстрела села в Запорожской области ранены двое взрослых и ребенок

В Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram.
В настоящее время девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.
Ее состояние стабильно тяжелое.
Кроме того, еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.
С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.
Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.
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