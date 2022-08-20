В результате обстрела села в Запорожской области ранены двое взрослых и ребенок

В настоящее время девочка находится в больнице, ей предоставляется вся необходимая помощь. Она уже прооперирована на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.

Ее состояние стабильно тяжелое.

Кроме того, еще двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка.

С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 ранены.

Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.