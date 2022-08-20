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Унаслідок обстрілу села в Запорізькій області поранені двоє дорослих і дитина

Фото: унаслідок обстрілу села в Запорізькій області поранені двоє дорослих і дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА в Telegram.

Зараз дівчинка знаходиться в лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована на штучній вентиляції легенів в реанімаційному відділенні.

Її стан стабільно важкий.

Крім того, ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинули чотири дитини. Ще 44 поранені.

Нагадаємо, 18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.

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Запорожская область