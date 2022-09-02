В результате обстрела оккупантов загорелся лес в Сумской области, огонь перекинулся на позиции россиян

В Сумской области в результате обстрелов оккупантов возник лесной пожар. Ветер был в сторону России, поэтому огонь перекинулся на позиции захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Он отметил, что в течение дня оккупанты выпустили около 50 мин и снарядов по Краснопольской общине. Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.
"Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей. И сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего же обстрела", - написал Живицкий.
Он отметил. что на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Сейчас на нашей территории пожара нет.
Напомним, лесной пожар в Краснопольской общине Сумской области начался около 11 часов утра.
Кроме того, что 1 сентября россияне обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано более 100 прилетов.
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