В результате обстрела оккупантов почти вся Луганская область осталась без газа

"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - написал Гайдай.

По его словам, место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться.

В результате повреждения газопровода без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов.

Всего без газа остались 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.