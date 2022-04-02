В результаті обстрілу окупантів майже вся Луганська область залишилася без газу

"Деякий час після потрапляння палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає", - написав Гайдай.

За його словами, місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Поки у ремонтників немає можливості туди дістатися.

В результаті пошкодження газопроводу без газу залишилися Сєвєродонецьк і прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Всього без газу залишилися 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю і 6 Частково.