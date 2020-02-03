В результаті обстрілу в Ідлібі загинули турецькі військові

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Туреччина завдала удару у відповідь по 40 цілях у Сирії

В результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в Міністерстві оборони Туреччини, обстріли проводилися сирійської армією в районі міста Саракиб, незважаючи на попередження про місцезнаходження турецьких військових. При цьому наголошується, що один поранений турецький військовий знаходиться у важкому стані.

У відповідь Туреччина зробила удари по 40 сирійських об'єктах. Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган, в результаті удару були ліквідовані 35 сирійців.

Сирійський уряд на даний момент не відреагувало на обстріли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина продовжує стягувати військову техніку на кордон із Сирією. Чергова колона бронетранспортерів і танків досягла району Рейханлы провінції Хатай на кордоні з сирійським Идлибом.

Раніше повідомлялося, що колона турецької військової техніки в неділю, 2 лютого, перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. Деякі арабські ЗМІ повідомляють, що на територію Сирії в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.