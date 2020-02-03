ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В результаті обстрілу в Ідлібі загинули турецькі військові

Новини » В світі     03.02.2020 - 09:05
В результаті обстрілу в Ідлібі загинули турецькі військові
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Туреччина завдала удару у відповідь по 40 цілях у Сирії

В результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Як відзначили в Міністерстві оборони Туреччини, обстріли проводилися сирійської армією в районі міста Саракиб, незважаючи на попередження про місцезнаходження турецьких військових. При цьому наголошується, що один поранений турецький військовий знаходиться у важкому стані.

У відповідь Туреччина зробила удари по 40 сирійських об'єктах. Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган, в результаті удару були ліквідовані 35 сирійців.

Сирійський уряд на даний момент не відреагувало на обстріли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина продовжує стягувати військову техніку на кордон із Сирією. Чергова колона бронетранспортерів і танків досягла району Рейханлы провінції Хатай на кордоні з сирійським Идлибом.

Раніше повідомлялося, що колона турецької військової техніки в неділю, 2 лютого, перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. Деякі арабські ЗМІ повідомляють, що на територію Сирії в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.

У Сирії три журналіста отримали поранення У Сирію зайшла нова колона військової техніки Туреччини
Новини України ТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся