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В результате обстрела Харькова есть жертвы и много пострадавших

Фото: в результате обстрела Харькова есть жертвы и много пострадавших (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки три человека погибли и 11 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и советника главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

Синегубов отметил, что враг вновь ударил по жилой инфраструктуре. На месте прилета произошел сильный пожар. Там работают спасатели и медики экстренной помощи.

Он призвал жителей находиться в укрытиях, поскольку оккупанты до сих пор хаотично наносят удары.

Напомним, 17 августа в Харькове были слышны взрывы. Почти сразу была объявлена воздушная тревога.

16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. По Харькову было выпущено 7 ракет.

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Харьков