В результате обстрела Харькова есть жертвы и много пострадавших
Российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки три человека погибли и 11 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и советника главы Харьковского облсовета Наталью Попову.
Синегубов отметил, что враг вновь ударил по жилой инфраструктуре. На месте прилета произошел сильный пожар. Там работают спасатели и медики экстренной помощи.
Он призвал жителей находиться в укрытиях, поскольку оккупанты до сих пор хаотично наносят удары.
Напомним, 17 августа в Харькове были слышны взрывы. Почти сразу была объявлена воздушная тревога.
16 августа город подвергся одному из самых массированных ударов. По Харькову было выпущено 7 ракет.
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