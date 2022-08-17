Фото: в результате обстрела Харькова есть жертвы и много пострадавших (t.me/synegubov)

Российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. В результате атаки три человека погибли и 11 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и советника главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

Синегубов отметил, что враг вновь ударил по жилой инфраструктуре. На месте прилета произошел сильный пожар. Там работают спасатели и медики экстренной помощи. Он призвал жителей находиться в укрытиях, поскольку оккупанты до сих пор хаотично наносят удары.