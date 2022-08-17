Внаслідок обстрілу Харкова є жертви і багато постраждалих

Російські війська обстріляли Салтівський район у Харкові. Внаслідок атаки троє людей загинуло і 11 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і радника голови Харківської облради Наталію Попову .

Він закликав жителів перебувати в укриттях, оскільки окупанти досі хаотично наносять удари.

Синєгубов зазначив, що ворог знову вдарив по житловій інфраструктурі. На місці прильоту сталася сильна пожежа. Наразі там працюють рятувальники та медики екстреної допомоги.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові були чутні вибухи. Майже одразу була оголошена повітряна тривога.

16 серпня місто зазнало одного з наймасованіших ударів. По Харкову було випущено 7 ракет.

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