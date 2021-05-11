В результате обстрела в Эшкольском районе пострадал иностранец

В результате сегодняшнего ракетного обстрела Израиля в Эшкольском районе пострадал иностранец. Мужчина приехал сюда на работу.
Об этом сообщает Times of Israel.
Напомним, в результате обстрела Тель-Авива погибли люди, десятки человек получили ранение.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа. ХАМАС возобновил обстрелы городов на юге Израиля после небольшого затишья.
Также сообщалось, что ХАМАС пригрозил нанести ракетный удар по Тель-Авиву. Израильских военных обвинили в гибели мирных жителей, среди которых есть и дети.