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В результаті обстрілу в Ешкольському районі постраждав іноземець

Автор: Наталья Скороход

В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу Ізраїлю в Ешкольському районі постраждав іноземець. Чоловік приїхав сюди на роботу.

Про це повідомляє Times of Israel.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Тель-Авіва загинули люди, десятки людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Тель-Авів обстріляли з Сектора Газа. ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїлю після невеликого затишшя.

Також повідомлялося, що ХАМАС пригрозив завдати ракетного удару по Тель-Авіву. Ізраїльських військових звинуватили в загибелі мирних жителів, серед яких є і діти.

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