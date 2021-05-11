В результаті обстрілу в Ешкольському районі постраждав іноземець

В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу Ізраїлю в Ешкольському районі постраждав іноземець. Чоловік приїхав сюди на роботу.
Про це повідомляє Times of Israel.
Нагадаємо, в результаті обстрілу Тель-Авіва загинули люди, десятки людей отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що Тель-Авів обстріляли з Сектора Газа. ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїлю після невеликого затишшя.
Також повідомлялося, що ХАМАС пригрозив завдати ракетного удару по Тель-Авіву. Ізраїльських військових звинуватили в загибелі мирних жителів, серед яких є і діти.