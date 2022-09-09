В результате обстрела больницы в Сумской области пострадали восемь человек

"Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри", - написал он.

В садике выбито более 30 окон. Пострадал пищеблок и котельная. Комнаты внутри здания усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена также мебель внутри садика. К счастью, детей в нем не было.

Однако ранения получили восемь человек, у них травмы различной степени тяжести.