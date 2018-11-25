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В результаті обстрілу Алеппо поранено не менше 100 осіб

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 04:03
В результаті обстрілу Алеппо поранено не менше 100 осіб
Фото: Алеппо (з відкритих джерел)

Бойовики обстріляли житлові квартали

Не менше 100 осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Mayadeen.

Як повідомляється, шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шалли поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра" .За його словами, бойовики випустили снаряди по кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами місто Алеппо.

Під удар снарядів з "токсичним газом" потрапив район Халидія, що призвело до жертв серед мирного населення. До теперішнього моменту йдеться про 44 постраждалих від задухи.

Як повідомляло РБК-Україна, в квітні в результаті вибуху в сирійському Алеппо щонайменше 20 людей загинули.

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Новини України обстрелбойовикиАлеппо
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