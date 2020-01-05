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В результате авиаударов в Сирии погибли 10 человек

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 16:00
В результате авиаударов в Сирии погибли 10 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Еще 20 человек получили ранения

Жертвами авиаударов и обстрелов населенных пунктов в Идлибе (Сирия) за последние сутки стали еще десять мирных жителей, более 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что армия Асада и проиранские отряды наемников подвергли воздушным и артиллерийским обстрелам города Маарат эн-Нуман, Серакиб и Эриха на юге зоны деэскалации. Атакам подверглись также населенные пункты Маршимарин, Масаран, Дейр Сунбуль и Берне.

По предварительным данным в городе Эриха погибли семь мирных жителей, в Серакибе один, в Берне - двое.

Продолжаются работы по расчистке завалов. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.

РБК-Україна писало, що Организация Объединенных Наций (ООН) сообщает о сотнях тысяч беженцев после авианалетов на Идлиб (Сирия).

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