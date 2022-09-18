В результате непогоды в Бурыни есть погибший, число пострадавших увеличилось

По его словам, в Бурыни местный житель погиб после того, как на него упала стена. При этом восемь человек получили травмы.

"Два человека с травмами средней тяжести в местной больнице, одна женщина с переломом руки в Сумах, двухмесячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что около 10 тысяч жителей города остались без света и связи. Специалисты уже проводят ремонтные работы. По словам Живицкого, большинство абонентов будет подключено в ближайшие несколько часов.

По словам Живицкого, в городе продолжается эвакуация людей, которые нуждаются в этом.