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В результате непогоды в Бурыни есть погибший, число пострадавших увеличилось

Фото: в результате непогоды в Бурыни есть погибший (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 сентября, в Бурыни (Сумская область) из-за непогоды погиб один человек. Число пострадавших увеличилось до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в Бурыни местный житель погиб после того, как на него упала стена. При этом восемь человек получили травмы.

"Два человека с травмами средней тяжести в местной больнице, одна женщина с переломом руки в Сумах, двухмесячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что около 10 тысяч жителей города остались без света и связи. Специалисты уже проводят ремонтные работы. По словам Живицкого, большинство абонентов будет подключено в ближайшие несколько часов.

По словам Живицкого, в городе продолжается эвакуация людей, которые нуждаются в этом.

Напомним, ранее стало известно, что в Бурыни 18 сентября наблюдаются массовые разрушения из-за непогоды.

По состоянию на 19:00 было известно о шестерых пострадавших жителях города.

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ГидрометцентрСумская область