Внаслідок негоди у Бурині є загиблий, кількість постраждалих збільшилась

Сьогодні, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Число постраждалих збільшилося до восьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram .
За його словами, у Бурині місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.
"Дві людини з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки в Сумах, двохмісячна дитина непритомна в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації", - розповів Живицький.
Також він додав, що близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку. Спеціалісти вже проводять ремонтні роботи. За словами Живицького, більшість абонентів буде підключено у найближчі кілька годин.
За словами Живицького, у місті триває евакуація людей, які потребують цього.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Бурині 18 вересня спостерігаються масові руйнування через негоду .
Станом на 19:00 було відомо про шістьох постраждалих жителів міста .
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