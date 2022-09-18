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Внаслідок негоди у Бурині є загиблий, кількість постраждалих збільшилась

Фото: внаслідок негоди у Бурині є загиблий (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Число постраждалих збільшилося до восьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, у Бурині місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

"Дві людини з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки в Сумах, двохмісячна дитина непритомна в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації", - розповів Живицький.

Також він додав, що близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку. Спеціалісти вже проводять ремонтні роботи. За словами Живицького, більшість абонентів буде підключено у найближчі кілька годин.

За словами Живицького, у місті триває евакуація людей, які потребують цього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Бурині 18 вересня спостерігаються масові руйнування через негоду .

Станом на 19:00 було відомо про шістьох постраждалих жителів міста .

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