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Наводнения в Афганистане унесли жизни нескольких десятков людей

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 00:49
Наводнения в Афганистане унесли жизни нескольких десятков людей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Из-за наводнений эвакуированы сотни людей

Из-за проливных дождей в Афганистане возникли наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека и 11 были травмированы в течение последних 48 часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщило 25 мая Министерство по борьбе со стихийными бедствиями, в результате наводнения пострадали 6 из 34 провинций Афганистана, включительно со столицей страныКабулом.

По сообщениям, наводнения уже уничтожили свыше 220 домов, сотни людей пришлось эвакуировать.

РБК-Украина ранее писало, что в результате наводнения и оползней в столице Мали Бамако, которые были вызваны сильными дождями, погибли 28 человек. Непогода и ее последствия нанесли ущерб многим домам и предприятиям в малийской столице Бамако.

Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек. Также продолжаются поиски 13 человек, которые считаются пропавшими без вести.

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Новости Украины Афганистаннаводнение
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