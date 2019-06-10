Унаслідок повені в Китаї загинули 6 людей

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Зруйновано більше 100 будинків

Унаслідок повені на сході Китаю, у провінції Цзянсі, 6 людей загинули, а одна людина зникла безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що шість людей загинули, одна людина зникла безвісти внаслідок сильного вітру, граду та дощу, що спричинили повінь у провінції Цзянсі на сході Китаю.

Як зазначається, станом на 11-ту ранку неділі рясні зливи, що почалися у четвер, пошкодили 77,4 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, зруйнували 118 будинків та сильно пошкодили 97 будівель у провінції Цзянсі.

Раніше повідомлялося, що через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розливу річок в центральних регіонах країни.