ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Унаслідок повені в Китаї загинули 6 людей

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 04:46
Унаслідок повені в Китаї загинули 6 людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зруйновано більше 100 будинків

Унаслідок повені на сході Китаю, у провінції Цзянсі, 6 людей загинули, а одна людина зникла безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що шість людей загинули, одна людина зникла безвісти внаслідок сильного вітру, граду та дощу, що спричинили повінь у провінції Цзянсі на сході Китаю.

Як зазначається, станом на 11-ту ранку неділі рясні зливи, що почалися у четвер, пошкодили 77,4 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, зруйнували 118 будинків та сильно пошкодили 97 будівель у провінції Цзянсі.

Раніше повідомлялося, що через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин. 

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів Республіки Сербія на засіданні в четвер, 6 червня, прийняв рішення оголосити режим стихійного лиха в країні через рясні опади і розливу річок в центральних регіонах країни. 

На заході України залишаються підтопленими кілька будинків Повені в Афганістані забрали життя декількох десятків людей
Новини України повінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся